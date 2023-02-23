Шойгу: Запад стремится расчленить Россию при помощи Украины

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что страны Запада стремятся расчленить Россию, используя для этого Украину.

«Сегодня нам в очередной раз грозит серьёзная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить её независимости», — сказал Шойгу в ходе торжественного вечера в Центральном академическом театре Российской армии, посвящённого Дню защитника Отечества.

Он отметил, что данные попытки обречены на провал.

Глава Минобороны выразил благодарность всем, кто находится на передовой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, поэтому они используют неонацистов, террористов, «хоть чёрта лысого».