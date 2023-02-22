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Federalist: Путин был прав насчёт планов Запада победить Россию при помощи Украины

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Слова президента России Владимира Путина о роли Запада в украинском конфликте являются правдой, заявил обозреватель Эдди Скарри в статье для Federalist.
Federalist: Путин был прав насчёт планов Запада победить Россию при помощи Украины
  • РИА Новости

«Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине», — пишет Скарри.

По его словам, западные медиа намеренно не приводят важные моменты из послания Путина Федеральному собранию.

Обозреватель согласился со словами российского лидера о том, что США и НАТО хотят добиться стратегического поражения России и пользуются ситуацией на Украине для разжигания войны.

Ранее Путин заявил, что Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, поэтому они используют неонацистов, террористов, «хоть чёрта лысого».

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