Слова президента России Владимира Путина о роли Запада в украинском конфликте являются правдой, заявил обозреватель Эдди Скарри в статье для Federalist.

«Национальные СМИ не хотят, чтобы вы услышали, что именно Владимир Путин сказал о конфликте на Украине», — пишет Скарри.

По его словам, западные медиа намеренно не приводят важные моменты из послания Путина Федеральному собранию.

Обозреватель согласился со словами российского лидера о том, что США и НАТО хотят добиться стратегического поражения России и пользуются ситуацией на Украине для разжигания войны.

Ранее Путин заявил, что Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, поэтому они используют неонацистов, террористов, «хоть чёрта лысого».