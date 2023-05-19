Американист Рогулёв высказался об идее сенаторов-республиканцев вывести США из ДСНВ

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT внесённый на рассмотрение в конгресс группой сенаторов-республиканцев законопроект о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Договор практически не работает, этим и объясняется, видимо, позиция сенаторов. И никакие переговоры по поводу нового соглашения не ведутся», — считает американист.

По его словам, вряд ли США будут выходить из договора.

«Это всё-таки решение должно быть администрации Байдена. Но почему вряд ли будет выходить? Потому что неизвестна судьба нового соглашения: будет или не будет. От этого всё будет зависеть. В целом ситуация развивается в негативную сторону в отношении ограничения вооружения», — объяснил он.

Ранее сенаторы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.