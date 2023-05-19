Вице-премьер Чернышенко открыл на Кубе металлургическое производство

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием.

Об этом информирует РИА Новости.

Речь идёт об электросталеплавильном цехе на металлургическом комбинате «Антильяна де Асеро имени Х. Марти».

«Более 90% всего поставленного оборудования произведено полностью Россией и по российским технологиям», — говорится в сообщении.

Чернышенко подчеркнул, что модернизация металлургического завода на Кубе является «приоритетной инициативой» в рамках двустороннего сотрудничества.

Отмечается, что в проекте было задействовано более 20 крупных российских предприятий.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что Куба предоставляет возможность открытия филиалов российских банков.

Как стало известно, 18 мая вице-премьер России Чернышенко прибыл на Кубу с рабочим визитом.