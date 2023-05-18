Вице-премьер России Чернышенко прибыл на Кубу с рабочим визитом
- РИА Новости
В аэропорту зампредседателя правительства России встретили первый замминистра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага, а также российский посол в республике Виктор Коронелли.
По словам вице-премьера России, его делегация прибыла по поручению российского президента Владимира Путина с целью реализации решений, которых достигли лидеры России и Кубы.
Ранее сообщалось, что Чернышенко с 17 по 19 мая совершит рабочий визит на Кубу.