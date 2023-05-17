Зампред правительства Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу
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Во время своего визита Чернышенко проведёт двадцатое заседание российско-кубинской межправительственной комиссии.
Кульминацией визита станет встреча с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия будет поставлять Кубе топливо и зерно.
Также сообщалось, что в Гаване откроют Центр открытого образования на русском языке.