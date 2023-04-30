Слуцкий заявил, что Россия будет поставлять Кубе топливо и зерно
«Что касается топлива, что касается зерна, что касается того, в чём сегодня республика особо серьёзно нуждается — мы не бросим», — цитирует его РИА Новости.
По словам Слуцкого, в России ожидают ответных жестов от Кубы. Он заявил, что странам необходимо наращивать гуманитарное сотрудничество.
29 апреля делегация Государственной думы России во главе с её спикером Вячеславом Володиным прибыла на Кубу с официальным визитом.
Ожидается, что в ходе визита делегация обсудит с кубинской стороной законодательное обеспечение в сфере финансов и инвестиций, энергетики, образования, туризма.
Володин анонсировал проведение международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» с 30 сентября по 2 октября.