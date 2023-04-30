Володин анонсировал парламентскую конференцию «Россия — Латинская Америка» в сентябре
«Запланировано проведение большой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», — цитирует его РИА Новости.
Володин пригласил спикера парламента Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса к участию в мероприятии.
29 апреля делегация Государственной думы России во главе с её спикером Вячеславом Володиным прибыла на Кубу с официальным визитом.
Ожидается, что в ходе визита делегация обсудит с кубинской стороной законодательное обеспечение в сфере финансов и инвестиций, энергетики, образования, туризма.