Володин анонсировал парламентскую конференцию «Россия — Латинская Америка» в сентябре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал проведение международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» с 30 сентября по 2 октября.

«Запланировано проведение большой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», — цитирует его РИА Новости.

Володин пригласил спикера парламента Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса к участию в мероприятии.

29 апреля делегация Государственной думы России во главе с её спикером Вячеславом Володиным прибыла на Кубу с официальным визитом.

Ожидается, что в ходе визита делегация обсудит с кубинской стороной законодательное обеспечение в сфере финансов и инвестиций, энергетики, образования, туризма.