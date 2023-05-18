Чернышенко заявил, что Куба предоставляет возможность открытия филиалов российских банков

Куба предоставляет возможность открытия филиалов российских банков. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в Гаване состоялось заседание 14 рабочих групп.

«(На заседании. — RT) обсуждалось создание условий для российского бизнеса для осуществления деятельности на территории Кубы, которое заключается прежде всего в создании возможностей для нашей банковской кредитной системы здесь финансировать российские проекты», — приводит РИА Новости заявление Чернышенко.

Ранее стало известно, что в Крыму открылось первое на полуострове отделение Сбербанка, оно находится в Ялте.