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Чернышенко заявил, что Куба предоставляет возможность открытия филиалов российских банков

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Куба предоставляет возможность открытия филиалов российских банков. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в Гаване состоялось заседание 14 рабочих групп.

«(На заседании. — RT) обсуждалось создание условий для российского бизнеса для осуществления деятельности на территории Кубы, которое заключается прежде всего в создании возможностей для нашей банковской кредитной системы здесь финансировать российские проекты», — приводит РИА Новости заявление Чернышенко.

Ранее стало известно, что в Крыму открылось первое на полуострове отделение Сбербанка, оно находится в Ялте.

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