Чернышенко заявил, что Куба предоставляет возможность открытия филиалов российских банков
По его словам, в Гаване состоялось заседание 14 рабочих групп.
«(На заседании. — RT) обсуждалось создание условий для российского бизнеса для осуществления деятельности на территории Кубы, которое заключается прежде всего в создании возможностей для нашей банковской кредитной системы здесь финансировать российские проекты», — приводит РИА Новости заявление Чернышенко.
Ранее стало известно, что в Крыму открылось первое на полуострове отделение Сбербанка, оно находится в Ялте.