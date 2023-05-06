В Крыму открылось первое на полуострове отделение Сбербанка
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РИА Новости сообщает, что двухэтажный офис расположен на площади Советской, рядом с ним расположено здание городского совета и администрации города.
Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил уверенность, что открытие отделения даст новые возможности для физических и юридических лиц.
«Для граждан России, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи», — сказал он.
2 марта в Сбере сообщили о начале обслуживания предпринимателей Крыма.