В Крыму открылось первое на полуострове отделение Сбербанка, оно находится в Ялте.

РИА Новости сообщает, что двухэтажный офис расположен на площади Советской, рядом с ним расположено здание городского совета и администрации города.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил уверенность, что открытие отделения даст новые возможности для физических и юридических лиц.

«Для граждан России, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи», — сказал он.

2 марта в Сбере сообщили о начале обслуживания предпринимателей Крыма.