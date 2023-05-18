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В ООН призвали Украину избегать риторики с угрозами

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Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак призвал украинские власти избегать риторики с угрозами после слов советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о России.
В ООН призвали Украину избегать риторики с угрозами
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

Ранее Подоляк, отвечая на заявления российского постпредства при ООН, заявил, что украинские власти ненавидят Россию и будут «преследовать её всегда и везде» как юридически, так и физически.

«Не только в этой ситуации, но и всех ситуациях, касающихся конфликтов, звучит риторика от различных сторон. Мы не отвечаем на неё», — приводит РИА Новости слова Хака.

Он призвал все стороны конфликта «избегать риторики, которая не помогает» разрешению конфликта.

17 мая Россия распространила в Совбезе ООН письмо в связи с недавними заявлениями главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова об убийстве русских по всему миру. Дипломаты констатировали, что руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на эти высказывания.

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