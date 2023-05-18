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Столтенберг приветствовал решение передать Украине крылатые ракеты

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НАТО приветствует решение о поставках на Украину крылатых ракет и начало обучения лётчиков ВСУ на западных самолётах, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг приветствовал решение передать Украине крылатые ракеты
  • Gettyimages.ru
  • © Horacio Villalobos

«Я приветствую решение стран альянса предоставить Украине крылатые ракеты и начать подготовку украинских лётчиков для использования западных истребителей», — приводит ТАСС слова Столтенберга на пресс-конференции в Лиссабоне.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

15 мая сообщалось, что украинские террористы нанесли ракетный удар по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow.

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