Более 300 единиц бронетехники, которые Великобритания обещала передать ВСУ, доставлены на Украину, заявил замминистра обороны королевства Джеймс Хиппи.

«В общей сложности мы передали Украине свыше 300 единиц бронетехники и защищённых транспортных средств», — приводит ТАСС ответ Хиппи на депутатский запрос.

Он отметил, что ВСУ также получат наборы для ремонта данной техники.

4 мая в российском МИД сообщили, что Россия призывает секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании по поставке снарядов с обеднённым ураном на Украину.

12 мая бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty заявил, что британские танки Challenger 2, поставленные украинской армии, сожгут на поле боя в первом же бою.