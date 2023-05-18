Байден отменил визит в Папуа — Новую Гвинею из-за угрозы дефолта США
- AP
- © Hiro Komae
Об этом сообщил Белый дом.
Такое решение связано с необходимостью вернуться в Вашингтон для встречи с руководством конгресса по вопросу предотвращения дефолта, отметили в администрации.
Как ранее заявил Байден, у лидеров конгресса есть понимание того, что нельзя допускать дефолт в стране, который станет катастрофой для американской экономики и американского народа.
Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.