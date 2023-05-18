Байден отменил визит в Папуа — Новую Гвинею из-за угрозы дефолта США

Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Папуа — Новой Гвинеи Джеймсу Марапе, что из-за угрозы дефолта не сможет приехать в страну для участия в форуме лидеров государств — членов Форума тихоокеанских островов.

Об этом сообщил Белый дом.

Такое решение связано с необходимостью вернуться в Вашингтон для встречи с руководством конгресса по вопросу предотвращения дефолта, отметили в администрации.

Как ранее заявил Байден, у лидеров конгресса есть понимание того, что нельзя допускать дефолт в стране, который станет катастрофой для американской экономики и американского народа.

Инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку Соединённые Штаты являются самым большим должником в мире.