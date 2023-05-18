NYT: конгрессмены попросили Белый дом немедленно разблокировать поставки F-16 Киеву

Группа из 14 членов конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16.

Об этом сообщила газета The New York Times.

По заявлениям конгрессменов, предоставление Украине истребителей F-16 необходимо для завершения конфликта на справедливых условиях.

Ранее газета The New York Times сообщала, что лётчикам Вооружённых сил Украины не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания Соединённых Штатов передавать украинской армии самолёты.

Ранее газета Politico писала, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления ВСУ истребителей F-16 другими странами.

Минобороны Великобритании заявило, что Лондон не собирается передавать Киеву истребители.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.