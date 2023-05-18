NYT: конгрессмены попросили Белый дом немедленно разблокировать поставки F-16 Киеву
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Об этом сообщила газета The New York Times.
По заявлениям конгрессменов, предоставление Украине истребителей F-16 необходимо для завершения конфликта на справедливых условиях.
Ранее газета The New York Times сообщала, что лётчикам Вооружённых сил Украины не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания Соединённых Штатов передавать украинской армии самолёты.
Ранее газета Politico писала, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления ВСУ истребителей F-16 другими странами.
Минобороны Великобритании заявило, что Лондон не собирается передавать Киеву истребители.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.