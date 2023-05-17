De Morgen: Бельгия не сможет передать Киеву истребители F-16

Бельгия не сможет передать Киеву истребители F-16, потому что у неё их мало, однако страна намерена принять участие в подготовке украинских пилотов.

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Об этом пишет бельгийское издание De Morgen. По его данным, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро 4 мая на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о готовности обучать украинских пилотов. Также уточняется, что на вооружении Бельгии до сих пор находится около 50 самолётов F-16, которые в ближайшее десятилетие планируется заменить на F-35. Ранее Минобороны Великобритании заявило, что Лондон не собирается передавать Киеву истребители.