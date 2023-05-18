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NYT: США не разрешают украинским лётчикам обучаться на европейских истребителях F-16

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Лётчикам Вооружённых сил Украины не разрешают обучаться на истребителях F-16, которые принадлежат европейским странам, из-за нежелания Соединённых Штатов передавать украинской армии самолёты.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Киевским лётчикам сейчас не разрешают даже тренироваться на F-16, которые принадлежат европейским государствам», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, обучение лётчиков без одобрения Вашингтона будет ограничено изучением технического языка и тактическими уроками.

При этом ранее газета Politico писала, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления ВСУ истребителей F-16 другими странами.

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