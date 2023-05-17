МИД России дал дипломатам США и Британии разъяснения по посещению Кара-Мурзы

Российский МИД дал разъяснения британским и американским дипломатам о возможности посещения Владимира Кара-Мурзы*, который был осуждён в России на 25 лет за госизмену и распространение фейков про российскую армию.

Как сообщили РИА Новости в министерстве, посольство США активно интересовалось судьбой Кара-Мурзы. Дипломаты безосновательно требовали допустить к нему американского посла и консульских работников.

«И посольство Великобритании проявляло аналогичный интерес, запрашивая на этапе следствия возможность консульского визита», — добавили в МИД.

Британским дипломатам, как и их коллегам из США, были даны на этот счёт «исчерпывающие разъяснения», заявили в Москве.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии.

Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно.

После этого Британия ввела санкции против пяти граждан России в связи с приговором Кара-Мурзе. Под санкции подпали судья Елена Ленская, двое следователей и двое сотрудников ФСБ России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.