МИД России дал дипломатам США и Британии разъяснения по посещению Кара-Мурзы
- РИА Новости
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Как сообщили РИА Новости в министерстве, посольство США активно интересовалось судьбой Кара-Мурзы. Дипломаты безосновательно требовали допустить к нему американского посла и консульских работников.
«И посольство Великобритании проявляло аналогичный интерес, запрашивая на этапе следствия возможность консульского визита», — добавили в МИД.
Британским дипломатам, как и их коллегам из США, были даны на этот счёт «исчерпывающие разъяснения», заявили в Москве.
17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил публициста к 25 годам колонии.
Как сообщал источник RT, на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это он получал около $30 тыс. ежемесячно.
После этого Британия ввела санкции против пяти граждан России в связи с приговором Кара-Мурзе. Под санкции подпали судья Елена Ленская, двое следователей и двое сотрудников ФСБ России.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.