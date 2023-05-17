Херш: группа европейских стран во главе с Польшей призывает Зеленского остановить конфликт
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«Эту группу возглавляет Польша... Она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже если для этого необходимо уйти в отставку», — написал он в своём блоге.
Херш уточнил, что в упомянутую группу входят страны Прибалтики и Восточной Европы — в том числе Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.
Газета Politico ранее писала со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, что Украина хочет получить в общей сложности от 40 до 50 самолётов F-16.
Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.
Депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт раскритиковала одержимость Зеленского поставками оружия и созданием коалиции по истребителям.