Группа европейских стран во главе с Польшей тайно призывает украинского президента Владимира Зеленского к прекращению конфликта, заявил лауреат Пулицеровской премии журналист Сеймур Херш.

«Эту группу возглавляет Польша... Она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже если для этого необходимо уйти в отставку», — написал он в своём блоге.

Херш уточнил, что в упомянутую группу входят страны Прибалтики и Восточной Европы — в том числе Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.

Газета Politico ранее писала со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, что Украина хочет получить в общей сложности от 40 до 50 самолётов F-16.

Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.

Депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт раскритиковала одержимость Зеленского поставками оружия и созданием коалиции по истребителям.