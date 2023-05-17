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Херш: группа европейских стран во главе с Польшей призывает Зеленского остановить конфликт

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Группа европейских стран во главе с Польшей тайно призывает украинского президента Владимира Зеленского к прекращению конфликта, заявил лауреат Пулицеровской премии журналист Сеймур Херш.
Херш: группа европейских стран во главе с Польшей призывает Зеленского остановить конфликт
  • globallookpress.com
  • © Marcus Golejewski/Keystone Press Agency

«Эту группу возглавляет Польша... Она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту — даже если для этого необходимо уйти в отставку», — написал он в своём блоге.

Херш уточнил, что в упомянутую группу входят страны Прибалтики и Восточной Европы — в том числе Венгрия, Латвия, Литва и Эстония. 

Газета Politico ранее писала со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, что Украина хочет получить в общей сложности от 40 до 50 самолётов F-16.

Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.

Депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт раскритиковала одержимость Зеленского поставками оружия и созданием коалиции по истребителям.

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