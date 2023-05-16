Депутат парламента Германии Вагенкнехт осудила одержимость Зеленского поставками оружия
- AP
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Свою позицию она высказала в эфире радио Deutschlandfunk.
«Я считаю эту одержимость поставками вооружения и коалицией по истребителям, создания которой требует Зеленский… я считаю её ложным путём. Он не приведёт к победоносному миру, поскольку в войне против ядерной державы это невозможно, и поэтому сейчас следует вести переговоры, и я буду рада, когда украинское правительство прекратит блокировать их», — цитирует политика РИА Новости.
Германия уже выделила Украине вооружение на $11 млрд, напоминал Вагенкнехт.
Газета Politico ранее писала со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, что Украина хочет получить в общей сложности от 40 до 50 самолётов F-16.
Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.