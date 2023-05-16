Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат парламента Германии Вагенкнехт осудила одержимость Зеленского поставками оружия

Короткая ссылка
Депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт раскритиковала одержимость украинского президента Владимира Зеленского поставками оружия и созданием коалиции по истребителям.
Депутат парламента Германии Вагенкнехт осудила одержимость Зеленского поставками оружия
  • AP
  • © Michael Sohn

Свою позицию она высказала в эфире радио Deutschlandfunk.

«Я считаю эту одержимость поставками вооружения и коалицией по истребителям, создания которой требует Зеленский… я считаю её ложным путём. Он не приведёт к победоносному миру, поскольку в войне против ядерной державы это невозможно, и поэтому сейчас следует вести переговоры, и я буду рада, когда украинское правительство прекратит блокировать их», — цитирует политика РИА Новости.

Германия уже выделила Украине вооружение на $11 млрд, напоминал Вагенкнехт.

Газета Politico ранее писала со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, что Украина хочет получить в общей сложности от 40 до 50 самолётов F-16.

Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить