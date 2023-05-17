Newsweek: отели Нью-Йорка выселили ветеранов, чтобы разместить мигрантов

Отели Нью-Йорка начали выселять ветеранов, чтобы разместить на освободившихся местах мигрантов, заявила обозреватель Newsweek Джулия Карбонаро.

«Нью-йоркские отели выселяют бездомных ветеранов, чтобы разместить вместо них мигрантов. Обмен позволяет владельцам отелей получить дополнительную прибыль в среднем в размере $100 за ночь», — говорится в материалах издания.

Журналистка сообщила по меньшей мере о 20 ветеранах, которым сказали о «необходимости съехать». В ситуацию вынуждены были вмешаться правозащитники, чтобы расселить людей в другие отели.

«Администрация Байдена, губернатор Хокул, а также отсутствие планирования и коммуникации в Нью-Йорке привели к нынешнему кризису», — подытожила Карбонаро.

Американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз ранее обвинил президента США Джо Байдена в обострении миграционного кризиса на юге страны.

Газета Politico накануне сообщила, что американские города готовятся к потенциально рекордному наплыву мигрантов в связи с тем, что в США прекращает действие приказ времён президентства Дональда Трампа, позволявший властям быстро выдворять приезжих из страны.

Телеканал CNN сообщил, что в северных штатах Мексики, граничащих с США, находятся 155 тыс. мигрантов, которые живут в приютах и на улице в ожидании возможности пересечь границу.