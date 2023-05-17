Захарова: отхода от позиций России по соблюдению условий зерновой сделки не будет

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что Россия не станет отходить от своих позиций относительно соблюдения всех условий зерновой сделки.

Об этом сообщает ТАСС.

«Никакого отхода от позиций по соблюдению тех условий, которые не просто выдвинула наша страна, а которые были включены в эти договорённости... не будет, потому что, как уже было сказано министром иностранных дел России, это часть пакетной сделки», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что это не история про то, что одно государство или группа стран реализует свои интересы, в то время как другие должны ожидать «какой-то своей очереди».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, когда по зерновой сделке будет принято решение.

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что дискуссии по вопросу реализации зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, когда истекает действие соглашения.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для снятия препятствий на пути экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано.