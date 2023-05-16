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Песков: Кремль проинформирует, когда по зерновой сделке будет принято решение

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, когда по зерновой сделке будет принято решение.
Песков: Кремль проинформирует, когда по зерновой сделке будет принято решение
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем», — отметил представитель Кремля. 

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что дискуссии по вопросу реализации зерновой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, когда истекает действие соглашения.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что для снятия препятствий на пути экспорта российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано

Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщал, что зерновая сделка, как и вся «Черноморская инициатива», прекратит существование, если стороны так и не придут к консенсусу.

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