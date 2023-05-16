Супругу экс-канцлера Германии Шрёдера уволили за визит в посольство России 9 мая
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Об этом пишет Bild.
«Шрёдер-Ким освободили от должности с немедленным вступлением распоряжения в силу, и теперь её трудовые отношения с компанией NRW.GlobalBusiness будут прекращены без какого-либо уведомления», — заявила пресс-секретарь министра экономики федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Мона Нойбаур.
9 мая агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.
В МИД России заявили, что Москва в нужное время и нужным образом ответит на провокацию, которая произошла в Польше на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.