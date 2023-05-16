Соединённые Штаты воздействуют на Европу, стремясь ослабить Россию через поставки оружия Украине. Такое мнение выразил военный эксперт Сун Чжунпин в материале для Global Times.

«США продолжают наращивать свою военную помощь Украине. Вашингтон также похитил европейские страны для поставки оружия Киеву», — сказано в материале.

Автор отметил, что это служит интересам Вашингтона, цель которого состоит в том, чтобы заставить Европу помочь Штатам использовать украинский вопрос для «противодействия России и её ослабления».

Запад своими действиями лишь раздувает украинский конфликт, подчеркнул он.

7 мая посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что спонсоров режима президента Украины Владимира Зеленского особо не интересует судьба Украины и её жителей.

По его словам, Запад оказывает помощь Киеву лишь с целью ослабления России силами действующей киевской власти.

11 мая кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что президент России Владимир Путин успешно одерживает победу над НАТО.

Он отметил, что США и НАТО необходимо вывести из Европы и Азии свои войска.