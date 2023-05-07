Посол России в Греции Андрей Маслов в статье для греческой газеты «Катимерини» написал, что спонсоров режима президента Украины Владимира Зеленского особо не интересует судьба Украины и её жителей.

По словам посла, западные страны оказывают помощь Киеву лишь с целью ослабления России силами действующей киевской власти.

«Помощь ЕС и США небескорыстна: судьба Украины и её жителей по большому счёту особо не интересует спонсоров режима В. Зеленского», — отметил Маслов. Его слова цитирует ТАСС.

Ранее обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера выразила мнение, что провал контрнаступления украинской армии поменяет настроения в Соединённых Штатах и других западных странах, лишив Зеленского поддержки.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.