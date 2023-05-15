Во Франции назвали преждевременным вопрос возможных поставок истребителей Украине

Во Франции считают вопрос возможной поставки истребителей на Украину преждевременным, заявил представитель Елисейского дворца в комментарии Politico.

«Это обсуждение немного преждевременно», — цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, Украина нуждается сейчас в боевой технике, бронетехнике, танках и артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.

До этого Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке ВСУ истребителями.