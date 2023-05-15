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Во Франции назвали преждевременным вопрос возможных поставок истребителей Украине

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Во Франции считают вопрос возможной поставки истребителей на Украину преждевременным, заявил представитель Елисейского дворца в комментарии Politico.
Во Франции назвали преждевременным вопрос возможных поставок истребителей Украине
  • AP

«Это обсуждение немного преждевременно», — цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, Украина нуждается сейчас в боевой технике, бронетехнике, танках и артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.

До этого Зеленский заявил о планах обратиться к властям Германии с просьбой принять участие в коалиции стран по поддержке ВСУ истребителями.

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