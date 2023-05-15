Reuters: страны G7 объявят о новых мерах против энергосектора России

Лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Меры будут направлены против энергетических и экспортных ресурсов, способствующих поддержке военных усилий Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые меры будут также направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран».

Ранее СМИ сообщили о намерении стран G7 и ЕС запретить перезапуск российских газопроводов.

Также президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский призвали к новым санкциям против России.