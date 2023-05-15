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Макрон и Зеленский призвали к новым санкциям против России

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Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский по итогам встречи в Париже выступили за усиление санкционного давления на Россию и более жёсткий контроль за исполнением введённых ограничений.

Об этом информирует ТАСС.

«Необходимо усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций», — говорится в заявлении.

При этом оба лидера подчеркнули необходимость активизировать усилия для предотвращения и пресечения «обхода» Россией санкций «через третьи страны».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетит Париж с визитом 14 мая.

Позже стало известно, что Франция оснастит несколько батальонов ВСУ колёсными танками AMX-10RC.

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