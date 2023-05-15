Макрон и Зеленский призвали к новым санкциям против России
Об этом информирует ТАСС.
«Необходимо усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций», — говорится в заявлении.
При этом оба лидера подчеркнули необходимость активизировать усилия для предотвращения и пресечения «обхода» Россией санкций «через третьи страны».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетит Париж с визитом 14 мая.
Позже стало известно, что Франция оснастит несколько батальонов ВСУ колёсными танками AMX-10RC.