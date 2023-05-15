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Франция оснастит несколько батальонов ВСУ колёсными танками AMX-10RC

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Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе лёгкими колёсными танками AMX-10RC.

Об этом стало известно из совместного заявления президентов Франции и Украины по итогам их встречи в Елисейском дворце.

«Готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении её обороноспособности», — приводит текст заявления ТАСС.

При этом отмечается, что военная поддержка, оказываемая Францией обороне Украины, продолжается.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж с визитом 14 мая.

Позже стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять украинского лидера Владимира Зеленского в ходе рабочего ужина 14 мая.

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