Франция оснастит несколько батальонов ВСУ колёсными танками AMX-10RC

Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе лёгкими колёсными танками AMX-10RC.

Об этом стало известно из совместного заявления президентов Франции и Украины по итогам их встречи в Елисейском дворце.

«Готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении её обороноспособности», — приводит текст заявления ТАСС.

При этом отмечается, что военная поддержка, оказываемая Францией обороне Украины, продолжается.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Париж с визитом 14 мая.

Позже стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять украинского лидера Владимира Зеленского в ходе рабочего ужина 14 мая.