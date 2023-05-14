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Spectator: базы ВМФ в Крыму дают России преимущество над НАТО в Чёрном море

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Военно-морские базы в Крыму дают России преимущество над странами НАТО в Чёрном море. Об этом заявил в статье для The Spectator Марк Галеотти.
Spectator: базы ВМФ в Крыму дают России преимущество над НАТО в Чёрном море
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«Пока на полуострове развернуты российские силы, Чёрное море будет по-прежнему подчиняться воле и способности Москвы угрожать и пресекать», — пишет он.

Галеотти отметил, что Крым является одновременно платформой для ударов России и целью для ответных украинских воздушных и морских атак.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал аутотренингом заявление главкома украинских войск Валерия Залужного о планах захватить Крым и регионы Донбасса.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Российский президент Владимир Путин также отмечал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

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