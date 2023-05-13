Поставки британских ракет Storm Shadow на Украину направлены на эскалацию вооружённого конфликта. Об этом заявил бригадный генерал Сирии в отставке, эксперт Мухаммед Аббас.

«Это заявление направлено на эскалацию противостояния», — приводит РИА Новости его слова.

Аббас подчеркнул, что эти поставки призваны внушить Киеву ложное представление о возможности успешного контрнаступления.

Ранее украинский генерал-майор Сергей Кривонос сообщил, что у российских войск есть существенные преимущества перед ВСУ.

В свою очередь, в российском Минобороны заявили, что удар ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолёта ВСУ, которые затем были сбиты истребителями России.