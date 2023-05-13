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В партии Кылычдароглу заявили о намерении улучшать отношения с Россией

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Заместитель главы Народно-республиканской партии и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы заявил о намерении политического объединения улучшать отношения с Россией.
В партии Кылычдароглу заявили о намерении улучшать отношения с Россией
  • AP
  • © Francisco Seco

«Мы являемся партией, которая считает необходимым поддерживать хорошие отношения с Россией», — приводит РИА Новости его слова.

Салыджы добавил, что у Турции «есть ряд проблем с Россией», которые партия намерена решить с помощью диалога.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил лидера оппозиции Кылычдароглу за слова о якобы имевшем место вмешательстве России в турецкую предвыборную кампанию.

В Кремле официально заявили, что ни о каком вмешательстве речи идти не может.

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