В партии Кылычдароглу заявили о намерении улучшать отношения с Россией

Заместитель главы Народно-республиканской партии и кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Огуз Салыджы заявил о намерении политического объединения улучшать отношения с Россией.

«Мы являемся партией, которая считает необходимым поддерживать хорошие отношения с Россией», — приводит РИА Новости его слова.

Салыджы добавил, что у Турции «есть ряд проблем с Россией», которые партия намерена решить с помощью диалога.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил лидера оппозиции Кылычдароглу за слова о якобы имевшем место вмешательстве России в турецкую предвыборную кампанию.

В Кремле официально заявили, что ни о каком вмешательстве речи идти не может.