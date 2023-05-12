Эрдоган пристыдил лидера оппозиции за слова о якобы вмешательстве России в выборы

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу за слова о якобы имевшем место вмешательстве России в турецкую предвыборную кампанию.

Заявление Эрдогана, сделанное им в ходе митинга в Стамбуле, транслировал телеканал TRT.

«Господин Кемаль теперь привязался к России, что она якобы направляет выборы в Турции. Пусть тебе будет стыдно», — цитирует его ТАСС.

При этом действующий президент Турции добавил, что в турецкие выборы вмешиваются Соединённые Штаты, Франция, Германия и Великобритания.

Ранее турецкий политик в своём Twitter на русском языке обратился к «дорогим русским друзьям», которых обвинил в «заговоре» и распространении фейкового контента. Кылычдароглу потребовал от россиян «держать руки подальше от турецкого государства».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что не знает, что послужило причиной для таких воззваний. В Кремле официально заявили, что ни о каком вмешательстве речи идти не может.