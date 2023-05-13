Глава фонда борьбы с репрессиями Тэрада сравнила в СБ ООН гонения на УПЦ с древнеримскими

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада в Совбезе ООН сравнила гонения на православных верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с древнеримскими преследованиями христиан.

Об этом пишет РИА Новости.

«Преследование православных верующих на Украине вышло на уровень преследований христиан в древнем Риме», — отметила она.

В марте глава МИД России Сергей Лавров направил руководству ООН и ОБСЕ письма из-за гонений на каноническую православную церковь на Украине.

Министр сообщил о репрессивной политике киевского режима, направленной на уничтожение Украинской православной церкви.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что кампания гонений украинских властей против УПЦ вышла на новый уровень, предпринимаются попытки её тотального уничтожения.

4 мая российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от ОБСЕ отреагировать на притеснение прав верующих на Украине.

Он подчеркнул, что на жизнь религиозных общин и свободу вероисповедания оказывают давление государственные институты и украинские спецслужбы.