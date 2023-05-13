Минобороны Турции: Анкара прилагает усилия для продления зерновой сделки
- AP
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«Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы продлить на новый срок действие зерновой сделки», — приводит его слова ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на экспорт российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано.
Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки, это реально сделать при выполнении требований России.