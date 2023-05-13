Минобороны Турции: Анкара прилагает усилия для продления зерновой сделки

Турция прилагает необходимые усилия для продления зерновой сделки, сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

«Мы делаем всё, что от нас зависит, чтобы продлить на новый срок действие зерновой сделки», — приводит его слова ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на экспорт российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки, это реально сделать при выполнении требований России.