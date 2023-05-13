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Сенатор Джабаров: страны Запада не намерены останавливаться в финансировании Украины

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что обязательства G7 по поддержке Украины в 2023—2024 годах составили $44 млрд.
Сенатор Джабаров: страны Запада не намерены останавливаться в финансировании Украины
  • AP
  • © Iryna Rybakova

По мнению сенатора, Запад не намерен останавливаться и продолжит финансирование и поставки вооружения на Украину.

«Более того, коллективный Запад считает, что это последний шанс остановить Россию, поскольку нашлась страна, руководитель которой готов идти на жертвы ради глобальной задачи, вынашиваемой Западом сотни лет против нашей страны. Это Украина, которая готова пожертвовать своим народом, чтобы ублажить западные страны. Так что им остаётся тратить деньги, ведь они не участвуют в боевых действиях и не хотят, чтобы война протекала на их территории. Поэтому я думаю, что усилия Запада будут продолжены», — сказал Джабаров.

Он отметил, что финансирование Украины наносит огромный ущерб для многих западных стран, переживающих сейчас не лучшие времена.

Собеседник RT назвал подобную ситуацию «очень опасной тенденцией», приближающей мир к прямому конфликту стран НАТО с Россией.

«Прямой конфликт приведёт к самым плачевным последствиям для Европы и вообще для всего мира», — уверен Джабаров.

Ранее стало известно, что обязательства по бюджетной и экономической поддержке Киева со стороны G7 и их партнёров на период с 2023 года по начало 2024 года составили $44 млрд.

Об этом сообщается в совместном заявлении, принятом по итогам состоявшейся в Ниигате встречи министров финансов и глав ЦБ G7.

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