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RDN: Мельник обвинил Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие и видеть Украину в НАТО

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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие.
RDN: Мельник обвинил Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие и видеть Украину в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом пишет издание RDN.

«Немцев убеждают, что, мол, всё безупречно в плане вооружения... Это ошибка, которую нужно немедленно исправить», — заявил Мельник.

Он также отметил, что власти ФРГ «тормозят» вступление Украины в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.

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