RDN: Мельник обвинил Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие и видеть Украину в НАТО
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Об этом пишет издание RDN.
«Немцев убеждают, что, мол, всё безупречно в плане вооружения... Это ошибка, которую нужно немедленно исправить», — заявил Мельник.
Он также отметил, что власти ФРГ «тормозят» вступление Украины в НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.
В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.