Медведев заявил о необходимости основанного на праве, а не на силе миропорядка

Только совместные действия позволят установить миропорядок, основанный на праве, а не на силе, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Только наши слаженные действия позволят окончательно установить миропорядок, который основан не на силе, а на справедливости, на торжестве права», — приводит РИА Новости слова Медведева на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что Россия всегда будет выступать за реализацию принципа суверенного равенства в международных отношениях.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.