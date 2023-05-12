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Медведев заявил о необходимости основанного на праве, а не на силе миропорядка

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Только совместные действия позволят установить миропорядок, основанный на праве, а не на силе, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил о необходимости основанного на праве, а не на силе миропорядка
  • РИА Новости

«Только наши слаженные действия позволят окончательно установить миропорядок, который основан не на силе, а на справедливости, на торжестве права», — приводит РИА Новости слова Медведева на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что Россия всегда будет выступать за реализацию принципа суверенного равенства в международных отношениях. 

Как отмечал российский президент Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

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