Медведев: наглость и цинизм возведены в доктрину внешней политики США

Наглость и цинизм возведены в доктрину американской внешней политики, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«По сути это же наглость и цинизм, возведённые в американскую доктрину внешней политики» — приводит РИА Новости слова Медведева на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что в ситуации признания одного Китая США в то же время поддерживают отношения с Тайванем, почти как с суверенным государством.

По его словам, это соответствует концепции США по сдерживанию растущей мощи КНР.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн ранее отметил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.