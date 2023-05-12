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Медведев: наглость и цинизм возведены в доктрину внешней политики США

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Наглость и цинизм возведены в доктрину американской внешней политики, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: наглость и цинизм возведены в доктрину внешней политики США
  • РИА Новости

«По сути это же наглость и цинизм, возведённые в американскую доктрину внешней политики» — приводит РИА Новости слова Медведева на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что в ситуации признания одного Китая США в то же время поддерживают отношения с Тайванем, почти как с суверенным государством.

По его словам, это соответствует концепции США по сдерживанию растущей мощи КНР.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн ранее отметил, что глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2008 году предупреждал Запад о пагубных последствиях курса Украины в НАТО, однако США не прислушались.

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