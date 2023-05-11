ООН: непродление зерновой сделки негативно повлияет на продовольственную безопасность
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«Очевидно, что если черноморская зерновая инициатива не будет продолжена… это негативно отразится на мировой продовольственной безопасности и ценах на продовольствие», — приводит ТАСС его слова.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка, как и вся «Черноморская инициатива», прекратят существование, если стороны так и не придут к консенсусу.
По его словам, Россия не может мириться с двойными стандартами и лицемерием в рамках зерновой сделки.