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ООН: непродление зерновой сделки негативно повлияет на продовольственную безопасность

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Отсутствие продления зерновой сделки негативно повлияет на продовольственную безопасность в мире и приведёт к росту цен на продукты. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
ООН: непродление зерновой сделки негативно повлияет на продовольственную безопасность
  • AP
  • © Gideon Maundu

«Очевидно, что если черноморская зерновая инициатива не будет продолжена… это негативно отразится на мировой продовольственной безопасности и ценах на продовольствие», — приводит ТАСС его слова.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка, как и вся «Черноморская инициатива», прекратят существование, если стороны так и не придут к консенсусу.

По его словам, Россия не может мириться с двойными стандартами и лицемерием в рамках зерновой сделки.

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