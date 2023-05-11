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Дипломат Лукьянцев: жертвами русофобии в ЕС становятся русскоговорящие украинцы и прибалты

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Физическому насилию и дискриминации в странах ЕС подвергаются не только россияне, но и русскоговорящие граждане Украины и стран Прибалтики, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.
Дипломат Лукьянцев: жертвами русофобии в ЕС становятся русскоговорящие украинцы и прибалты
  • AP
  • © Francisco Seco

«Физическое насилие очень часто проявляется необязательно в отношении, кстати говоря, именно российских граждан и соотечественников… оно проявляется, как это ни удивительно, и в отношении граждан Украины, которые разговаривают на русском языке», — приводит РИА Новости слова Лукьянцева на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что жертвами насилия со стороны перемещённых лиц с Украины становились, в частности, граждане стран Прибалтики.

Дипломат добавил, что жертвами данной русофобии становятся все, кто использует русский язык.

Ранее венгерский мэр Ласло Дьюрича потребовал от украинцев уехать домой после нападений на женщин.

Также сообщалось, что восточноевропейские страны, среди которых Румыния, Польша, Чехия и Словакия, начали урезать траты на содержание украинских беженцев.

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