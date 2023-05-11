Трамп намерен помиловать участников беспорядков у Капитолия в случае победы на выборах
Его слова приводит телеканал CNN.
«Я намерен помиловать многих из них… это будет значительная их часть», — подчеркнул экс-президент.
6 января 2021 года в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки.
Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.
11 декабря 2021 года комитет вызвал для дачи показаний шесть бывших помощников Трампа.
В июне прошлого года первый заместитель министра юстиции США Лиза Монако заявила, что власти планируют привлечь всех виновных в штурме Капитолия 6 января 2021 года.