Трамп намерен помиловать участников беспорядков у Капитолия в случае победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении помиловать многих из осуждённых участников беспорядков у здания Капитолия 6 января 2021 года в случае победы на президентских выборах 2024 года.

Его слова приводит телеканал CNN.

«Я намерен помиловать многих из них… это будет значительная их часть», — подчеркнул экс-президент.

6 января 2021 года в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки.

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

11 декабря 2021 года комитет вызвал для дачи показаний шесть бывших помощников Трампа.

В июне прошлого года первый заместитель министра юстиции США Лиза Монако заявила, что власти планируют привлечь всех виновных в штурме Капитолия 6 января 2021 года.