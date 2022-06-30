Замминистра юстиции США: всех виновных в штурме Капитолия привлекут к ответственности

Первый заместитель министра юстиции США Лиза Монако заявила, что власти планируют привлечь всех виновных в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Прокуроры, занимающиеся этим делом и этими расследованиями, продолжат делать это и привлекать к ответственности виновных вне зависимости от того, какого уровня посты они могли занимать, а также вне зависимости от того, присутствовали ли они на месте 6 января», — заявила Монако.

По словам замминистра, на сегодняшний день к ответственности за беспорядки привлекли уже более 840 человек, в том числе за такие преступления, как заговор и заговор с призывом к мятежу.

Комитет палаты представителей США, расследующий обстоятельства произошедшего 6 января 2021 года штурма Капитолия, провёл первые публичные слушания 9 июня.

6 января 2021 года в Вашингтоне в ходе акции протеста сторонники экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

11 декабря 2021 года комитет вызвал для дачи показаний шесть бывших помощников Трампа.