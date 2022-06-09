Комитет, расследующий штурм Капитолия, проведёт первые открытые слушания 9 июня

Комитет палаты представителей США, расследующий произошедший 6 января 2021 года штурм Капитолия, проведёт первые публичные слушания 9 июня.

По сообщению РИА Новости, слушания начнутся в 20:00 в четверг, 9 июня (03:00 пятницы, 10 июня по московскому времени).

В комитете отметили, что предоставление гражданам США краткого изложения выводов законодателей о случившемся будет основной темой заседаний.

В начале января глава Минюста и генеральный прокурор Соединённых Штатов Меррик Гарленд заявил, что надзорные органы и правоохранительные министерства страны привлекут к ответственности всех причастных к штурму Капитолия.

6 января 2021 года в Вашингтоне в ходе акции протеста сторонники экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

11 декабря 2021 года Комитет вызвал для дачи показаний шесть бывших помощников Трампа.