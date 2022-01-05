В Минюсте США пообещали привлечь к ответственности причастных к штурму Капитолия
- AP
- © Jose Luis Magana
«Министерство юстиции сохраняет приверженность тому, чтобы привлечь к ответственности в рамках закона всех лиц, совершивших преступные деяния 6 января», — приводит ТАСС его заявление.
Гарленд также отметил, что будет следовать за фактами, «куда бы те ни привели».
Ранее Комитет, проводящий расследование штурма Капитолия США 6 января 2021 года, вызвал для дачи показаний шесть бывших помощников экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
6 января в Вашингтоне в ходе акции протеста сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.