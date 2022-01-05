В Минюсте США пообещали привлечь к ответственности причастных к штурму Капитолия

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Глава Минюста и генеральный прокурор Соединённых Штатов Меррик Гарленд заявил, что надзорные органы и правоохранительные министерства страны привлекут к ответственности всех причастных к штурму Капитолия, случившегося 6 января 2021 года.
В Минюсте США пообещали привлечь к ответственности причастных к штурму Капитолия
  • AP
  • © Jose Luis Magana

«Министерство юстиции сохраняет приверженность тому, чтобы привлечь к ответственности в рамках закона всех лиц, совершивших преступные деяния 6 января», — приводит ТАСС его заявление.

Гарленд также отметил, что будет следовать за фактами, «куда бы те ни привели».

Ранее Комитет, проводящий расследование штурма Капитолия США 6 января 2021 года, вызвал для дачи показаний шесть бывших помощников экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

6 января в Вашингтоне в ходе акции протеста сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

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