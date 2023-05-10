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Юрист Ярмуш назвала противоречащей праву собственности передачу российских активов Украине

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Ангелина Шурпина
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала заявление пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиана Майенфиша, который назвал юридически возможным использование активов Центробанка России для восстановления Украины.
Юрист Ярмуш назвала противоречащей праву собственности передачу российских активов Украине
  • Gettyimages.ru

«Многие страны ЕС, обсуждая на самом высоком уровне, возможность использования российских активов, пришли к выводу, что юридически это невозможно, и сами активы не подлежат передаче кому бы то ни было, поскольку это нарушает неотъемлемое право суверенной собственности государства», — рассказала специалист.

Никакие нормы, законы и само право не дают возможности судам применить такие санкции в отношении иностранных активов, подчеркнула юрист.

Ранее пресс-секретарь швейцарского Минэкономики назвал юридически возможным использование активов Центробанка России для восстановления Украины.

По его словам, дискуссии по данному вопросу продолжаются. Он уточнил, что пока решения нет.

 

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