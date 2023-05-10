Юрист Ярмуш назвала противоречащей праву собственности передачу российских активов Украине

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала заявление пресс-секретаря Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиана Майенфиша, который назвал юридически возможным использование активов Центробанка России для восстановления Украины.

«Многие страны ЕС, обсуждая на самом высоком уровне, возможность использования российских активов, пришли к выводу, что юридически это невозможно, и сами активы не подлежат передаче кому бы то ни было, поскольку это нарушает неотъемлемое право суверенной собственности государства», — рассказала специалист.

Никакие нормы, законы и само право не дают возможности судам применить такие санкции в отношении иностранных активов, подчеркнула юрист.

Ранее пресс-секретарь швейцарского Минэкономики назвал юридически возможным использование активов Центробанка России для восстановления Украины.

По его словам, дискуссии по данному вопросу продолжаются. Он уточнил, что пока решения нет.