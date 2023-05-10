США профинансируют «обучение» журналистов в Иракском Курдистане

Соединённые Штаты готовы выделить до $50 тыс. на программу «повышения квалификации» журналистов из Иракского Курдистана. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Посольство США в Ираке объявляет приём заявок от организаций для участия в открытом конкурсе на реализацию программы повышения квалификации журналистов или изучающих журналистику в Иракском Курдистане и провинции Киркук с профессиональным опытом менее пяти лет», — уточняется в документе.

Как полагают авторы гранта, необходимость проведения такой инициативы в регионе связана в том числе с тем фактом, что подавляющее большинство журналистов «не имеют академического образования, полученного, к примеру, на факультете журналистики», а существующие в регионе стандарты работы в СМИ «нуждаются в совершенствовании».

Бюджет, который США готовы выделить на реализацию программы, не должен превышать $50 тыс.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя в беседе с RT планы США выделить грант для «обучения» журналистов из Иракского Курдистана, отметил, что подобная политика является привычной для Соединённых Штатов.

«Они десятилетиями во всех уголках света работают с журналистами для формирования нужного им мнения по тому или иному вопросу. Это их отлаженная до автоматизма процедура, и очевидно, что про Ближний Восток они забывать не собираются, тем более про Курдистан. Курды живут на территории нескольких государств и могут быть в планах Вашингтона инструментом достижения конкретных целей и задач... Так просто США уходить с Ближнего Востока не собираются, тем более что этот регион — природная сокровищница ресурсов», — объяснил эксперт.

В конце 2022 года в Агентстве США по международному развитию сообщили о планах выделить до $25 млн на «поддержку гражданского общества» в Ираке.

Соединённые Штаты на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в ряде государств. По мнению экспертов, такая политика предполагает вмешательство во внутренние дела тех стран, где она проводится.