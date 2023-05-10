Песков: Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

«Это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше. Мы знаем, что на протяжении всей истории Польша время от времени в это безумие своей ненависти к русским скатывается, это повторяется на протяжении многих столетий, с XVI—XVII века, а то и раньше даже», — сказал он.

Ранее российские дипломаты во главе с послом России в Польше Сергеем Андреевым не смогли возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве по случаю Дня Победы.

В феврале польский премьер-министр Матеуш Моравецки заявил, что считает поражение России смыслом существования Польши.