CNN: суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки Кэрролл

Суд в США признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Об этом сообщает CNN.

Суд предписал Трампу выплатить компенсацию в $2 млн Кэрролл в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и ещё $3 млн — за клевету и ущерб её репутации.

Трамп ранее заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства, даже в случае если его признают виновным в фальсификации документов.

5 апреля окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.

Согласно подсчётам телеканала Fox News, по совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.