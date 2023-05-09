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CNN: суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки Кэрролл

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Суд в США признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.
CNN: суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки Кэрролл
  • AP

Об этом сообщает CNN.

Суд предписал Трампу выплатить компенсацию в $2 млн Кэрролл в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и ещё $3 млн — за клевету и ущерб её репутации.

Трамп ранее заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства, даже в случае если его признают виновным в фальсификации документов.

5 апреля окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.

Согласно подсчётам телеканала Fox News, по совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.

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