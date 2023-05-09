CNN: суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки Кэрролл
- AP
Об этом сообщает CNN.
Суд предписал Трампу выплатить компенсацию в $2 млн Кэрролл в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и ещё $3 млн — за клевету и ущерб её репутации.
Трамп ранее заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства, даже в случае если его признают виновным в фальсификации документов.
5 апреля окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.
Согласно подсчётам телеканала Fox News, по совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.